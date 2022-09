Catania, slitta il debutto casalingo

Dopo il posticipo dell’inizio del campionato di Serie D a causa del ricorso del Giarre che ha bloccato il girone I, il Catania vede slittare anche il debutto casalingo. La società rossazzurra, che ha chiesto di esordire in trasferta il 18 settembre per mettere a posto il Massimino, avrebbe dovuto fare la sua prima uscita interna il 25 settembre, in occasione della seconda giornata, con tanto di presenza del presidente Ross Pelligra già annunciata. La Lega Nazionale Dilettanti ha però disposto lo spostamento del secondo turno a mercoledì 28 settembre, alle 15, a causa della concomitanza con le elezioni.

“”Il Dipartimento Interregionale – si legge nel comunicato – vista la concomitanza delle elezioni politiche ed amministrative con la giornata di campionato del 25 settembre 2022, dispone il posticipo della giornata del Campionato di Serie D 2022/2023 di tutti i gironi in programma il 25.9 p.v. a mercoledì 28 settembre 2022 ore 15,00”. Il calendario del girone I verrà reso noto dopo la pronuncia sul ricorso del Giarre, fissata per mercoledì 7 settembre.