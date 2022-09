Catania, Fiorello fa tris

Rosario Fiorello torna in Sicilia. Da domani sei nuovi appuntamenti del suo show “Fiorello presenta: Fiorello!”. L’artista sarà alla Villa Bellini di Catania il 6, 7 e 8 settembre e al Teatro di Verdura di Palermo il 10, 11 e 12 settembre. Dopo aver attraversato l’Italia a suon di sold out nei teatri, ora Fiorello approda nei grandi spazi all’aperto, con uno spettacolo in continua evoluzione, fatto di improvvisazioni ed esperimenti scenici, invenzioni mimiche, interazione con il pubblico in sala e incursioni di ospiti a sorpresa, in una scaletta musicale fluida e con l’innesto di momenti di spettacolo fuori copione.

Non mancheranno i riferimenti all’attualità, lo sguardo acuto e ironico dell’artista sull’Italia e gli italiani, sui cambiamenti degli usi e costumi, sempre all’insegna della leggerezza e del buonumore, con i testi scritti dallo stesso Fiorello assieme a Francesco Bozzi, Pigi Montebelli e Federico Taddia. Sul palco ci sarà la consolidata band di sempre, con musicisti che strizzano l’occhio al varietà, capaci di accompagnare Rosario anche nelle sue mille improvvisazioni. Inizio degli spettacoli alle 21.15.