Catania, debutto interno in notturna

Via libera allo slittamento di orario. Il debutto interno del Catania, programmato contro il San Luca per mercoledì 28 settembre, avrà luogo non alle 15, in una collocazione oraria assai scomoda per i tifosi, ma alle 20.30. La società ospite ha accolto la richiesta del club rossazzurro (foto Catania SSD) consentendo così di inoltrare alla Lnd la proposta congiunta di programmare il fischio d’inizio per la sera. La partita, come tutte le altre, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Telecolor che garantirà una copertura totale dell’evento con tre ore di live.