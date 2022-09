Il 38enne Francesco Castiglione è morto ieri a Catania cadendo da un’impalcatura in via Acquicella. Stava ristrutturando la casa del figlio al secondo piano di un vecchio palazzo. E’ stato portato in fin di vita all’ospedale San Marco, dove è deceduto, mentre fuori dal pronto soccorso una folla di parenti e amici aspettava notizie. Tanti i messaggi di disperazione sui social.