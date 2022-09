Caro energia, pure Palazzo degli elefanti spegne le luci

CATANIA – Giovedì 15 settembre, a partire dalle ore 20, verranno spente le luci esterne di Palazzo degli Elefanti, come segno di attenzione e solidarietà agli esercizi commerciali contro il caro energia che sta mettendo a rischio la prosecuzione delle attività per tanti operatori commerciali, soprattutto quelli del settore bar, ristoranti, pub, pizzerie. Lo ha stabilito il commissario straordinario del Comune di Catania, Federico Portoghese, aderendo alla richiesta della Fipe Confcommercio di partecipare simbolicamente all’iniziativa “La Sicilia spegne le insegne”, lanciata per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni verso la grave crisi economica che sta colpendo il comparto delle attività produttive.