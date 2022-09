Berlusconi alla convention siciliana: “Io e Miccichè siamo andati a donne”

PALERMO – “Conservo il ricordo indelebile Gianfranco… (Miccichè) l’ultima volta che siamo andati a donne è stato 30 anni fa, era il 10 agosto”. Silvio Berlusconi è intervenuto in video collegamento alla convention del centrodestra a Palermo in sostegno di Renato Schifani, candidato alla presidenza della Regione del centrodestra. “Per la prima volta dall’elezione di un nostro governo nel 2008 – ha detto – gli italiani potranno scegliere di nuovo da chi essere governati. E sceglieranno sicuramente il centro-destra, che è da moltissimi anni la maggioranza naturale degli italiani. Il fatto che per tanti anni il governo non abbia rispecchiato questa realtà, che il perno delle maggioranze di governo sia stato il Pd, senza aver vinto mai una elezione deve far comprendere agli italiani che il 25 settembre avranno nelle mani una occasione davvero decisiva per poter scegliere chi guiderà l’esecutivo per i prossimi cinque anni”.

Secondo Berlusconi “ci sarà una straordinaria vittoria del centrodestra, per la prima volta dal 2008 gli italiani potranno scegliere di nuovo da chi essere governati e sceglieranno sicuramente il centrodestra”. Tra gli interventi anche quello di Matteo Salvini, leader della Lega: “La sinistra parla di russi, di fascismo, di rischi per la democrazia… Siamo in democrazia. Se vince la Lega col centrodestra bloccheremo la legge Fornero e diamo il diritto alla pensione agli italiani, al lavoro ai giovani, con la flat tax diamo il diritto a milioni di italiani a pagare meno tasse e se arriva questo benedetto decreto energia diamo anche il diritto agli italiani a lavorare e a riscaldarsi. Se poi uno ritiene che sia un diritto quello di drogarsi e spacciare droga, no. Io quel presunto diritto non lo concedo a nessuno”.