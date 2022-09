Anziana rapinata in casa a Marsala: un arresto

MARSALA (TRAPANI) – A Marsala la Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Giancarlo Maltese, 44 anni. L’uomo è accusato della rapina in casa a un’anziana lo scorso 22 settembre. La donna ha subito gravi lesioni, arrivando al pronto soccorso dell’ospedale in prognosi riservata. L’identificazione di Maltese è arrivata dopo un’accurata analisi delle immagini acquisiste dai sistemi di video sorveglianza presenti in zona, che riprendono l’ingresso e la fuga del 44enne con gli stessi capi di abbigliamento indossati durante la rapina e, in seguito, trovati e sequestrati dagli agenti per strada sotto l’abitazione del rapinatore.