A Scicli l’indiano in bici: era partito nel 2004

SCICLI (RAGUSA) – Partito in bici nel 2004 da Calcutta, è giunto oggi a Scicli, dopo avere visitato 167 Paesi per esportare la cultura indiana e fare opera di sensibilizzazione nella prevenzione della diffusione dell’Hiv. Somen Debnath, un indiano di 39 anni, è stato accolto in piazza Municipio dal sindaco Mario Marino al quale ha chiesto di poter immortalare il suo arrivo in paese.