A Caltanissetta un cannolo da record

Caltanissetta entra nel Guinness dei primati. E lo fa con dolcezza. L’impresa da record è infatti una prelibatezza assoluta, ovvero il cannolo più lungo del mondo: ben 21 metri e 43 centimetri, misura che supera di gran lunga il precedente primato di 5 metri. Ed è stata grande festa ieri lungo corso Umberto, dove, su un tavolo di circa 30 metri, sotto il coordinamento del maestro pasticcere Lillo Defraia, promotore del progetto, circa 150 tra cuochi provenienti non solo da tutta la Sicilia ma anche dal resto d’Italia, si sono messi al lavoro per riuscire a raggiungere una lunghezza a due cifre.

Per preparare l’opera di alta ingegneria dolciaria, simbolo della cultura e delle tradizioni pasticcere del territorio, ci sono voluti ben 700 chili di ricotta per la farcitura. Una volta pronta, dopo ore di mani in pasta, e una volta accertata la lunghezza, è stato il delegato Guinness, Robert Sherman, a effettuare la proclamazione, in attesa della certificazione ufficiale che dovrà arrivare da Londra. Il super cannolo è stato poi distribuito gratuitamente al pubblico, mentre la parte restante è stata messa a disposizione di enti benefici.

Le giornate che hanno preceduto la gara sono state anche un momento di confronto con le categorie produttive in vista dei lavori per la definizione della De.Co (denominazione comunale “Cannolo di Caltanissetta”) ed esportazione del prodotto in Europa e nel mondo. Madrina dell’evento Anna Martano, prefetto per la Sicilia dell’Accademia Italiana Gastronomia e Gastrosofia, autrice di numerose pubblicazioni e saggi sulla cucina e pasticceria siciliana.