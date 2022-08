I carabinieri sono intervenuti per sedare una lite tra due coniugi, nella zona di via Como, nei pressi di via Cacciatori delle Alpi a Vittoria (Ragusa). I militari, chiamati da alcuni vicini che avevano udito le urla, sono entrati in casa e sono riusciti a fermare i due, che erano già venuti alle mani. L’intervento dei militari ha evitato che la lite potesse degenerare. Entrambi sono stati condotti in ospedale. La donna aveva delle escoriazioni che si era procurata nel tentativo di divincolarsi dalla presa dell’uomo. Per lei solo pochi giorni di prognosi. Pare che all’origine della lite ci sia la particolare situazione psicofisica dell’uomo.