BAGHERIA – L’amministrazione comunale, avvisa la cittadinanza che, come comunicato da ANAS, lo svincolo autostradale in entrata a Bagheria, provenendo da Catania, rimarrà chiuso nella giornata di venerdì 26 agosto 2022 per permettere ad AMAP l’esecuzione dei lavori al pozzetto del sistema fognario che insiste sullo svincolo. Nei giorni scorsi, in seguito a continui sversamenti di liquami, i tecnici di AMAP e dell’ANAS avevano effettuato sopralluogo congiunto, intervenendo sul pozzetto con una autopompa per lo spurgo. E’ stato riscontrato un intasamento in profondità, che richiederà un intervento di rifacimento del pozzetto e di allaccio alla rete fognaria che riguarderà anche la sede stradale, per cui si rende necessaria la chiusura dello svincolo.