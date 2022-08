Truffa fondi Ue, sequestro da due milioni di euro

MESSINA – La guardia di finanza a Messina ha eseguito un sequestro conservativo emesso dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti di Palermo, per un danno erariale per indebita percezione di finanziamenti dell’Unione europea, erogati quali aiuti e sovvenzioni a società attive nel settore dell’agricoltura per circa 1,9 milioni di euro. Sequestrati beni per 1,4 milioni di euro ai titolari di diverse società coinvolte.

Truffa fondi Ue

“I finanzieri hanno individuato un meccanismo illecito che ha coinvolto – secondo l’accusa – tre consorzi di Capo d’Orlando facenti capo a un’unica società, oltre a una nota società sportiva locale, anch’essa risultata beneficiaria dei contributi indebitamente percepiti”. Secondo gli investigatori è emerso un giro di fatturazioni di costi non esistenti, praticato dai tre consorzi coinvolti.