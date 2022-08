SIRACUSA – Sono 39 i lavoratori “in nero” individuati dalla Guardia di finanza su 87 persone controllate. Di questi 39, privi di qualsiasi regolarizzazione formale del rapporto sia sotto il profilo contributivo che assicurativo, 8 prendevano il reddito di cittadinanza. La Finanza li ha segnalati all’autorità giudiziaria per falsa dichiarazione e all’Inps per la revoca e la restituzione del beneficio. L’attività, coordinata dal maggiore Giovanni Statello, rientra nel dispositivo di controllo economico-finanziario voluto dal comandante provinciale di Siracusa, colonnello Lucio Vaccaro. I datori di lavoro sono stati segnalati all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e nei loro confronti sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 140mila euro.