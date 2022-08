Si lancia dal camion in corsa e muore sul colpo

AGRIGENTO – Un sessantenne, Corrado Lipani di Mazzarino (Caltanissetta), ha perso la vita a causa di un incidente stradale registratosi lungo la provinciale che collega Cammarata a Santo Stefano Quisquina (Agrigento). Forse per un guasto meccanico, l’autista ha perso il controllo del mezzo pesante che, ribaltandosi, è finito nella sottostante scarpata. Non riuscendo più a controllare il camion e comprendendo che il mezzo stava per finire nella scarpata, il conducente ha aperto lo sportello e si è gettato fuori dalla cabina, ma ha battuto la testa sull’asfalto ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Agrigento e i carabinieri di Cammarata. Inutile l’intervento dell’ambulanza del 118.