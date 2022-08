Scontro sul viale Africa, muore una ragazza

CATANIA – Una ragazza è morta questa notte in un terribile incidente stradale che si è verificato, intorno alle 3, sul viale Africa nel tratto antistante alle Ciminiere. Nell’impatto ha perso la vita una giovane donna, mentre il conducente dell’auto in cui vi era la ragazza è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi. La persona alla guida dell’altro autoveicolo coinvolto è stata trasportata all’ospedale Cannizzaro. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e della polizia municipale per la ricostruzione dell’incidente.