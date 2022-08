Scontro frontale, un morto e due feriti a Cefalù

CEFALU‘ (PALERMO) – Una persona è morta in un incidente sulla Statale 113, alle porte di Cefalù. La vittima era alla guida di un’utilitaria che, all’altezza del Pollina resort, si è scontrata frontalmente con un’altra auto sulla quale viaggiavano due passeggeri, rimasti feriti. Sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Inutili i soccorsi per l’uomo che è morto sul colpo. Per consentire le operazioni di recupero della vittima il traffico è rimasto bloccato per alcune ore.