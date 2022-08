Schianto con lo scooter, aperta un’inchiesta

SIRACUSA – La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per accertare le cause dell’incidente mortale avvenuto domenica sera in contrada Morghella, tra Pachino e Portopalo, nel Siracusano. La vittima è Carmelo Cavarra, 24 anni, che ha perso il controllo del suo scooter ed è andato a sbattere contro un muro. Gravissime le lesioni riportate. E’ il terzo incidente mortale autonomo nel Siracusano in una settimana.