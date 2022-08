M5S, Scarpinato e Floridia capilista in Sicilia

In Sicilia Giuseppe Conte capolista alla Camera, mentre l’ex procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato e l’attuale sottosegretaria e candidata alle primarie giallorosse Barbara Floridia al Senato. Molte sorprese dalle parlamentarie del Movimento 5 Stelle anche per l’alternanza di genere. Nel collegio Sicilia 1 per la Camera Valentina D’Orso in seconda posizione, dietro il deputato Davide Aiello. Fuori il deputato palermitano Adriano Varrica, primo dei candidati supplenti. Un altro deputato uscente, Aldo Penna, ben lontano dai primi quattro posti.

Alla Camera Sicilia 2 capolista è l’ex sindaca di Porto Empedocle Ida Carmina. Dietro a Scarpinato, al Senato nel collegio Sicilia 1 l’attuale deputata regionale Ketty Damante e l’uscente Pietro Lorefice, nonostante abbia ottenuto il record assoluto di voti (1.173). Rimane fuori Steni Di Piazza, penalizzato dalla candidatura di Scarpinato e dalla regola dell’alternanza uomo-donna: per lui 1.171 voti alle parlamentarie. Nel collegio Sicilia 2, alle spalle di Barbara Floridia, il senatore di Scicli Giuseppe Pisani.