Sant’Agata esce: il programma del 17

CATANIA – L’arcidiocesi di Catania ha comunicato il programma per la festa di Sant’Agata del 17 agosto. Alle 8 ci sarà l’apertura del sacello e la traslazione all’altare maggiore delle reliquie della patrona. Alle 19 ci sarà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Luigi Renna. Il rientro in cattedrale delle reliquie, dopo la breve processione esterna e la chiusura del sacello, è prevista presumibilmente per le ore 21.15.