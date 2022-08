Catania, 278 migranti approdati al porto

CATANIA – Sono stati salvati oggi in mare 278 migranti, tra cui 13 minori non accompagnati, e presi a bordo dalla nave Dattilo della Guardia Costiera, per poi approdare poco prima di mezzogiorno nel porto di Catania. Le operazioni sono proseguite nel pomeriggio, grazie all’assistenza della protezione civile comunale, con il completamento delle procedure di identificazione a cura degli organi di sicurezza preposti e i migranti inviati nei centri di accoglienza. Circa 150 di loro trascorreranno la notte nell’impianto sportivo comunale coperto di piazza Spedini e il loro trasferimento avverrà nella giornata di domani.