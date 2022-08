Rubato defibrillatore dedicato a Stefania Sberna

CATANIA – Rubato a Catania il defibrillatore dedicato a Stefania Sberna, giornalista e storica speaker della formazione rossazzurra allo stadio Massimino. A darne notizia Sara Pettinato, consigliere comunale, sul suo profilo Facebook: “Con profondo rammarico comunico che è stato prelevato da ignoti il #defibrillatore dedicato alla compianta #StefaniaSberna, ubicato all’interno della teca termoriscaldata nel piazzale antistante lo stadio Angelo Massimino di Catania. Vorrei ricordare che questo defibrillatore oltre ad essere un importante strumento salvavita, è stato donato alla città dal marito #SalvoLaSpina e dalle figlie attraverso una raccolta fondi proprio per ricordare Stefania, deceduta prematuramente ed amata dalla città per la sua passione per i colori rosso azzurri. Vorrei pertanto rivolgere un accorato appello affinché il defibrillatore venga restituito ai Catanesi”.