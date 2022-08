ROSOLINI (SIRACUSA) – I carabinieri di Noto hanno interrotto l’attività di spaccio di un rosolinese, già ristretto agli arresti domiciliari, che vendeva al dettaglio hashish presso le case popolari di Rosolini. Il soggetto, rintracciato fuori dalla propria abitazione durante un normale servizio di perlustrazione, è stato perquisito e trovato in possesso, presso la propria abitazione, di 60 grammi di hashish oltre a 800 euro in contanti, materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione.