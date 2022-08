Prevenzione oncologica porta a porta

Saranno ben 49 su 58 i Comuni della provincia etnea raggiunti dal camper della prevenzione oncologica dell’Asp, nell’ambito della Campagna “door to door”. L’iniziativa, partita lo scorso 6 maggio da Catania, ha coinvolto sinora i distretti sanitari di Catania, Acireale, Adrano, Bronte, Giarre, Gravina di Catania, Palagonia e Paternò. Il 5 settembre, dopo la pausa estiva, le attività riprenderanno nel distretto sanitario di Caltagirone, interessando i Comuni di Licodia Eubea, San Cono, Mazzarrone, San Michele di Ganzaria, Grammichele, Caltagirone, Mineo, Mirabella Imbaccari.

È ancora possibile prenotare gli esami di screening oncologici chiamando il numero verde dedicato 800894007. Ad oggi sono stati effettuati gratuitamente, sul mezzo mobile attrezzato con apparecchiature di ultima generazione, oltre 5.000 esami di screening, fra mammografie, Pap test e Hpv test, ricerca del sangue occulto nelle feci. «Con questa campagna di prevenzione oncologica abbiamo messo a disposizione dei cittadini una importante iniziativa di sanità pubblica, in un contesto di cura moderno, accogliente e altamente tecnologico – spiega il direttore sanitario dell’Asp, Antonino Rapisarda – è un risultato raggiunto grazie a fondi di Psn messi a disposizione dall’assessorato regionale alla Salute e alla grande sinergia realizzata con i sindaci dei 58 Comuni della provincia, con i distretti sanitari, con i medici di medicina generale, con la rete civica della salute e le farmacie. Fondamentale il lavoro di squadra tra i Dipartimenti di Prevenzione, Scienze radiologiche, Materno infantile, Diagnostica di laboratorio, Attività territoriali e l’Uoc Gastroenterologia del PO di Acireale».

«Tale attività – aggiunge Renato Scillieri, direttore dell’Uoc Prevenzione malattie cronico degenerative-Screening Oncologici – ha determinato un importante aumento della partecipazione alle attività di prevenzione e ciò ha permesso di individuare, tra le donne che hanno effettuato l’esame sul camper, circa 75 sospetti tumori alla mammella e circa 80 positività all’Hpv test o al Pap test. Inoltre, tale iniziativa è stata particolarmente apprezzata dai cittadini dei diversi Comuni, come attestato anche dalle circa 14.000 chiamate al numero verde aziendale dedicato agli screening, nei mesi di maggio e giugno».

Le attività di screening continuano, comunque, tutto l’anno nelle diverse strutture dell’Asp ed è sufficiente chiamare il numero verde 800894007 per poter prenotare: le mammografie per le donne da 50 a 69 anni, i Pap test e Hpv test per le donne da 25 a 64 anni. Inoltre, è possibile ritirare il kit per la ricerca sangue occulto nelle feci (uomini e donne da 50 a 69 anni), nelle farmacie del Comune di abitazione.