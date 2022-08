Picchiava le vittime dopo averle rapinate

CALTAGIRONE (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato un giovane di 22 anni con l’accusa di rapina e lesioni personali. La vicenda risale al 17 agosto scorso allorché la centrale operativa, intorno alla mezzanotte, riceve una richiesta d’intervento in via Dell’Autonomia. Giunti sul posto, i militari dell’Arma notano un uomo, venditore ambulante di panini, con una borsa del ghiaccio in testa. A quel punto, i militari prendono informazioni e la vittima racconta di essere stata colpita da un giovane che, con la scusa di scambiare una banconota da 50 euro, aveva tentato di rapinare la moglie che per la paura ed i colpi ricevuti è stata pure colta da malore. Trasportati all’ospedale di Caltagirone, l’uomo è stato giudicato guaribile in 7 giorni, mentre la moglie ha riportato la frattura delle ossa con prognosi di 30 giorni. Dalle indagini è emerso che il giovane avrebbe sottratto indebitamente somme di denaro ad altri esercenti della zona. Identico il modus operandi, ovvero le maniere forti in caso di rifiuto. Al termine delle formalità di rito, il 22enne è stato rinchiuso nel carcere di Caltagirone.