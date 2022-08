Pd deposita simbolo regionali, Chinnici presidente

Il Pd ha depositato il simbolo per le regionali in Sicilia del 25 settembre. Sotto il logo con i colori classici campeggia la scritta “Chinnici presidente” su fondo rosso. Dunque i Dem non hanno accolto la proposta del M5s che nell’ultimo vertice avevano chiesto al Pd di non inserire la dicitura Chinnici “come garanzia di terzietà” rispetto all’alleanza della candidata alla presidenza della Regione siciliana.

“Oggi abbiamo depositato, all’assessorato regionale alle Autonomie locali, il simbolo della lista del Partito democratico a sostegno di Caterina Chinnici, candidata presidente della coalizione progressista. Un grazie sentito ai delegati Giovanni Bruno e Alfredo Rizzo. Un passo alla volta” si legge nella pagina Fb del Pd siciliano.