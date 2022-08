Palermo: Stulac e Di Mariano

Il Palermo ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista Leo Stulac dall’Empoli. Il calciatore, che compirà 28 anni a settembre, si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto da esercitare a determinate condizioni.

“A Leo – si legge in una nota del club di viale del Fante – il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia rosanero”. Stulac, centrocampista sloveno, in Italia ha già indossato le maglie di Venezia, Parma ed Empoli e sarà con ogni probabilità disposizione dell’allenatore del Palermo Eugenio Corini già per la trasferta di Bari di venerdì sera. Nell’ultima stagione in Serie A con i toscani Stulac ha messo insieme 23 presenze e 2 gol.

A Stulac si aggiunge Francesco Di Mariano: l’attaccante, classe ’96, cresciuto nel vivaio della Roma ma proveniente dal Lecce, si è legato al club rosanero con un contratto triennale. Di Mariano è originario di Palermo e, soprattutto, figlio della sorella dell’ex bomber azzurro, nonché capocannoniere a Italia ’90, Totò Schillaci. Saluta, invece, Gregorio Luperini. Il centrocampista è stato ceduto a titolo definitivo al Perugia.