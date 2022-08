PALERMO – E’ stato rintracciato e denunciato dalla polizia l’aggressore dell’autista Amat che giovedì scorso è salito sul mezzo per una mancata precedenza e ha preso a pugni in faccia il dipendente dell’azienda trasporti. Gli agenti del commissariato Libertà sono risaliti all’indagato grazie alla fotografia del numero di targa del furgone scattata durante le fasi della colluttazione. L’uomo, 56 anni, è stato denunciato per violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. L’aggressione, l’ennesima, è avvenuta ai danni del conducente della linea 731 che collega via Libertà a Vergine Maria.