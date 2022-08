“Durante le operazioni di soccorso in un edificio in fiamme a Palermo, Nicolino Billitteri perse la vita. A 23 anni dalla sua scomparsa i vigili del fuoco ricordano il collega, insignito della medaglia d’oro al valor civile per il suo gesto e per non dimenticare il 27 agosto”. Il ricordo di Billitteri è stato postato su Twitter dagli stessi vigili del fuoco.