CATANIA – Durante i controlli di Ferragosto, nella notte tra il 14 e 15 la polizia di Catania ha scoperto irregolarità in una discoteca alla Plaia di Catania. Il titolare è stato denunciato per aver proseguito la serata danzante oltre le 3. Una multa di 6.666 euro è scattata inoltre per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sempre dopo le 3.