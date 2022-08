Operazione km 0, tre catanesi condannati

CATANIA – Tre catanesi sono stati arrestati dai carabinieri in attuazione di un provvedimento che dispone l’espiazione di pena emesso dall’Ufficio esecuzioni penali. In manette sono finiti: Ivan Battaglia, 30 anni, Giuseppe Brigante, 28 anni e Gioacchino Junio Strano, 27 anni. Nel novembre 2017 erano stati arrestati nell’ambito dell’operazione “Km 0”, la cui attività investigativa era stata svolta dai carabinieri di Catania Fontanarossa sotto il coordinamento della Dda nei confronti di 36 persone appartenenti ad un’associazione per delinquere, finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, gli investigatori avevano inquadrato la condotta dei tre giovani nell’acquisto, detenzione al fine di vendita e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, nonché nella gestione della piazza di spaccio sita al viale Biagio Pecorino nel quartiere Librino, luogo controllato dall’organizzazione e deputato alla cessione dello stupefacente. Battaglia dovrà espiare 3 anni e 4 mesi, Brigante sconterà 2 anni e 8 mesi di reclusione, mentre Lo Strano dovrà invece espiare un cumulo di pene per 7 anni e 9 mesi di reclusione.