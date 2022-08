MILO (CATANIA) – È stato rinviato a martedì 30 agosto, alle ore 21, ancora una volta per le avverse condizioni meteo, il concerto tributo a Franco Battiato e Lucio Dalla in programma domenica 28 agosto nel teatro ‘Lucio Dalla’ di Milo. La Pro Loco di Milo, in concertazione con la produzione degli artisti, comunica che i biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Chi vorrà chiedere il rimborso, invece, potrà farlo entro lunedì 29 agosto attraverso i sistemi di vendita utilizzati.

Protagonisti dell’evento Caro amico…ti vengo a cercare – Franco Battiato e Lucio Dalla, che si svolgerà all’insegna delle indimenticabili canzoni dei due grandi cantautori legati indissolubilmente a Milo, saranno Morgan, artista eclettico e geniale, legato da profonda amicizia con Battiato; Daniel Zappa, nella doppia veste di direttore d’orchestra e direttore artistico, e l’Ethos Orchestra, composta da oltre trenta elementi, con i solisti Daniela Rossello, Laura Sfilio e Leotta. A condurre sarà Ruggero Sardo. La serata è organizzata dalla Pro Loco di Milo, guidata dal presidente Alfredo Cavallaro, con il patrocinio del Comune di Milo, dell’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, dell’Unpli, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, del Parco dell’Etna, di Unimpresa e della Fondazione Lucio Dalla di Bologna.

“Con questa serata si concluderanno gli eventi che hanno accompagnato la progettazione, realizzazione e installazione della statua dedicata a Battiato e Dalla – commenta Alfredo Cavallaro -. È un concerto con interpreti importanti, che eseguiranno brani indimenticati di entrambi gli artisti. Una serata all’insegna delle emozioni e del divertimento”. I proventi della serata contribuiranno a finanziare la statua in bronzo, a grandezza naturale, omaggio a Franco Battiato e Lucio Dalla, recentemente inaugurata nella centralissima piazza Belvedere ‘Giovanni d’Aragona’ a Milo.