Messina, spiagge attrezzate per i disabili

Dare la possibilità di andare al mare a tutti, anche a chi ha maggiori difficoltà perché diversamente abile, è lo scopo della terza edizione dell’iniziativa “Mare senza Frontiere 3.0: accessibilità a tutti”, organizzata dall’Asp, in collaborazione con i comuni di Brolo, Letojanni e Barcellona Pozzo di Gotto, che si protrarrà, come in altre province siciliane, fino al 31 agosto. L’attività è prevista da martedì alla domenica, mattina e pomeriggio, negli orari 9-12 e 16-19. Il progetto mira alla fruizione di percorsi funzionali che permetteranno l’arrivo delle persone in condizioni di disabilità in spiaggia, grazie a sedie job, e il posizionamento nei pressi degli ombrelloni nell’area predisposta, con l’aiuto di operatori socio sanitari dell’Asp e la collaborazione di personale e bagnini dei comuni e operatori di associazioni che si occupano del sociale.