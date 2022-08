MESSINA – Polizia e Guardia di Finanza ha arrestato un cittadino egiziano di 19 anni, per ingresso illegale a seguito di respingimento. Il giovane, nell’ottobre del 2021 era stato respinto alla frontiera con provvedimento del questore di Siracusa e imbarcato su un volo charter diretto in Egitto con divieto di reingresso sul territorio nazionale per un periodo di tre anni.