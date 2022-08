Marsala, atti di vandalismo nell’area San Girolamo

MARSALA – Atti di vandalismo nell’area archeologica di San Girolamo, nel centro storico di Marsala. Qui, ignoti hanno divelto dalle catene cui erano ancorate due grosse palle di marmo facenti parte dell’arredo urbano e poi le hanno fatte rotolare lungo la scala che immette all’area archeologica sottostante, provocando la rottura di diversi gradini in pietra.

“Sono gesti senza senso – ha commentato il sindaco Massimo Grillo – Non capisco questo agire in maniera vandalica e distruttiva contro un pezzo di patrimonio archeologico della città, un biglietto da visita molto bello che peraltro è fruibile da tutti in pieno centro storico e senza pagare nulla.

E’ chiaro che si tratta di gesti da condannare. Le immagini delle telecamere che riprendono lo stato dei luoghi sono già al vaglio della Polizia municipale al fine di identificare i responsabili che se individuati verranno denunziati alla competente autorità”.