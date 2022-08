Il Comune di Marsala ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la prefettura di Trapani sul “controllo di vicinato”. A firmare l’accordo, il primo in provincia, sono stati, a Trapani, il prefetto Filippina Cocuzza e il sindaco di Marsala, Massimo Grillo. Presenti i rappresentanti delle diverse forze dell’ordine, il comandante dei vigili urbani di Marsala, Vincenzo Menfi, “nonché – si legge nella nota diffusa dal Comune – alcuni dei Coordinatori cittadini della Società Civile marsalese che avranno un ruolo assai importante nell’ambito del progetto”.

“Contiamo molto in questo protocollo – ha detto il prefetto – La collaborazione dei cittadini con le Forze di Polizia potrà risultare utile se non addirittura determinante per rende più sicura questa città-territorio della nostra provincia. Siamo pronti a fornire tutto l’aiuto possibile. E’ una iniziativa importante che contiamo anche di riproporre negli altri Comuni del Trapanese”. A proporre il patto è stato Grillo, che ha dichiarato: “Desideriamo con questo progetto, ma anche con altre iniziative che presto coinvolgeranno la scuola, continuare il nostro percorso per educare la popolazione alle legalità”. L’accordo prevede la “partecipazione attiva dei cittadini affinché si alimenti nella collettività il senso di appartenenza alla propria comunità, così da realizzare appieno il concetto di sicurezza partecipata”.