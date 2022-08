Mancano medici, sos all’ospedale di Caltagirone

CALTAGIRONE (CATANIA) – Il vice sindaco di Caltagirone, Paolo Crispino, è intervenuto questa mattina davanti all’ospedale “Gravina” di Caltagirone al sit-in con raccolta di firme organizzato dal Nursind per reclamare, ancora una volta, interventi che pongano fine alla situazione estremamente difficile in cui si trova il nosocomio, alle prese con una gravissima carenza di medici e non solo, e con il conseguente, temporaneo accorpamento di più reparti.

Nell’esprimere “pieno sostegno ai promotori dell’iniziativa, agli operatori dell’ospedale e ai cittadini scesi in campo” e nel sottolineare come la tutela della salute rappresenti “un obiettivo primario da garantire assolutamente”, Crispino ha ricordato “le tante azioni promosse in questi mesi dal sindaco Fabio Roccuzzo e dagli altri primi cittadini dei Comuni del territorio e della provincia, a partire dalla richiesta di istituzione dei dipartimenti interaziendali che però non hanno trovato alcuna risposta da parte dell’assessorato regionale alla Salute, sempre più assente e disinteressato”. Annunciate pure altre iniziative di mobilitazione per cercare di evitare il protrarsi dello scempio di cui è oggi vittima l’ospedale calatino”.