Madonna vede Santa Lucia e se ne va

SIRACUSA – E’ terminata a Siracusa la tre giorni della popstar Madonna in Sicilia. Una visita per festeggiare il compleanno del figlio Rocco, 22 anni compiuti l’11 agosto, e quello della stessa cantante, 64 anni il 16 agosto. Madonna ha fatto tappa fissa al Feudo Castelluccio a Noto, spostandosi in auto o in barca. La tenuta è di proprietà di Luisa Beccaria, stilista milanese, amica della popstar, moglie del nobile Lucio Bonaccorsi.

Un borgo del Settecento immerso nelle campagne netine, dove la cantante ha organizzato un party esclusivo a cui ha partecipato un centinaio di ospiti. Sul suo profilo Instagram col titolo “Sicilian clan”, con la bandiera italiana, ha postato i momenti del suo viaggio siciliano. Con passeggiata a Marzamemi, borgo marinaro di Pachino, dove è stata assediata dalla folla che l’ha vista sfilare con amici, parenti e bodyguard al seguito. Madonna, arrivata in barca, ha raggiunto a piedi piazza Regina Margherita dove è stata accolta da centinaia di persone.

Ultimo giorno a Siracusa. E’ arrivata in auto, ha attraversato piazza Duomo e si è fermata per un aperitivo al Palazzo Beneventano del Bosco. La popstar è stata accompagnata anche in piazza Santa Lucia e in particolare nella chiesa di Santa Lucia al Sepolcro per ammirare il “Seppellimento di Santa Lucia” di Caravaggio che si trova posizionato sopra l’altare.