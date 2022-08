Madonna, compleanno a Marzamemi: e alla folla canta ‘Bella ciao’

SIRACUSA – Madonna in Sicilia per festeggiare il suo compleanno e quello del figlio Rocco. La popstar ha scelto palazzo Castelluccio a Noto per i suoi 64 anni, che compie il 16 agosto, mentre tra Pachino e Marzamemi ha festeggiato tra amici il compleanno del figlio.

Su Instagram col titolo “Sicilian clan”, con la bandiera italiana, ha postato i momenti del suo viaggio siciliano cominciando da uno sguardo lanciato dal finestrino dell’aereo. Un video e diversi scatti fotografici testimoniano la serata trascorsa per la festa del figlio con un lungo tavolo apparecchiato nel giardino, torta di compleanno a forma di valigetta da lavoro e musica tipica siciliana di un trio guidato da Tonino Bonasera con fisarmonica, chitarra e sassofono.

Madonna si è divertita ballando e intonando “Nel blu dipinto di blu”. A Marzamemi ha fatto una passeggiata in centro assediata dalla folla e alla fine si è allontanata, attorniata dallo staff, cantando “Bella ciao”.