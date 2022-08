Questa mattina intorno alle sette, nella zona tra San Giorgio e Librino, a Catania, c’è stata una lite per una mancata precedenza. L’alterco è sfociato in una sparatoria conclusasi con un ferito. Per schivare i colpi, la vittima, che stava andando al lavoro, ha trovato rifugio in un cantiere, ma è stata colpita di striscio, alla caviglia. Sull’accaduto indaga la polizia.