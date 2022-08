La Mantia: “I medici vadano a donare il sangue”

Il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Catania, Igo La Mantia, rivolge un appello a tutti gli iscritti affinché si sensibilizzino in prima persona per la donazione del sangue e in particolar modo in questo periodo estivo in cui la disponibilità di emocomponenti per i pazienti è fortemente ridotta. “Chi dona sangue – spiega La Mantia – può aiutare e salvare un’altra persona in modo diretto e immediato. Sta nell’altruismo, nella solidarietà verso il prossimo e nel buon senso di ognuno quello slancio che può spingere a fare un gesto semplice quanto importante”.

Ma La Mantia stavolta chiede proprio ai suoi iscritti di essere protagonisti in questa campagna di promozione della cultura del dono: “L’invito è rivolto anche e soprattutto ai colleghi iniziando con i rappresentanti del nostro Consiglio, perché si rechino presso le associazioni di volontariato che si occupano della raccolta di sangue, per contribuire a superare questa criticità che sta mettendo seriamente a rischio il sistema sanitario locale e regionale”.