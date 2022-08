Invasione di migranti, Lampedusa nel caos

Sono 200, con 11 diversi barconi, i migranti sbarcati in meno di un’ora a Lampedusa che in queste ore sta vivendo una vera e propria invasione. Un vero record. Salgono a 46 nell’arco di 24 ore gli arrivi sull’isola, con oltre mille persone. A soccorrere i natanti sono state le motovedette della finanza e della guardia costiera. A bordo c’erano gruppi che vanno da un minino di otto a un massimo di 47 tunisini, fra cui donne e bambini. Uno dei migranti è stato subito portato in ospedale; stessa sorte per altri otto uomini e tre donne provenienti da navi delle ong. Dopo una breve pausa dovuta alle cattive condizioni meteo-marine, Lampedusa è quindi tornata sotto assedio. Al momento sono quasi mille i migranti ospiti dell’hotspot ed altri arrivi si attendono in giornata. Un’emergenza nell’emergenza se si considera che la struttura di contrada Imbriacola può ricevere solo 350 persone.

Intanto su Twitter, Medici senza frontiere scrive di aver soccorso una piccola imbarcazione in difficoltà, avvistata dal ponte della Geo Barents. A bordo uomini fuggiti dai loro paesi e dalle condizioni disumane della Libia. Sullo stesso social l’ong Mediterranea Saving Humans aggiunge che “le persone sono ora al sicuro sulla nave e affidate alle cure dell’equipaggio”. Mentre 355 sono i sopravvissuti saliti a bordo della Ocean Viking.

Intanto, a Messina, è approdata la nave Open Arms Uno con a bordo 99 migranti, compresi alcuni minorenni, che sono stati soccorsi nel Canale di Sicilia.

La maggior parte di loro proviene da Egitto e Bangladesh, ma ci sono anche persone originarie di Sudan, Nigeria, Marocco, Pakistan, Siria e Chad. Ad attenderli per i primi soccorsi, come mostrano le immagini, i volontari della Croce Rossa e le forze dell’ordine.