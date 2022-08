Intel, ministero contro Cgil etnea: “Falsità”

“Le affermazioni sul dossier Intel del segretario generale della Cgil della Sicilia Alfio Mannino e di quello di Catania Carmelo De Caudo sono destituite di ogni fondamento, basate sul completo travisamento dei fatti e gravemente lesive dell’azione svolta dal governo e dal ministero dello Sviluppo economico, anche nelle interlocuzioni con i soggetti coinvolti”. Così risponde il ministero dello Sviluppo economico alle affermazioni sulla bocciatura di Catania come sede del nuovo insediamento della Intel che, secondo quanto sostiene la Cgil siciliana, sorgerà in Piemonte o in Veneto.

“Verrà pertanto – prosegue il Mise – prontamente posta in essere ogni utile iniziativa, anche di tipo legale, a tutela del ministero e dell’azione politica del ministro Giancarlo Giorgetti. Si ricorda, infine, che il dossier Intel, come noto, da mesi non è più seguito dal Mise ma da un altro ministro presso la presidenza del Consiglio”.