In 5.000 per Fabri Fibra alla Villa Bellini

CATANIA – La Villa Bellini ancora una volta si conferma palcoscenico musicale nel cuore di Catania per i grandi eventi del calendario degli appuntamenti estivi. In una cornice di luci e installazioni da djset ieri sera Fabri Fibra e il dj Double S si sono esibiti in un concerto che ha entusiasmato gli oltre 5.000 spettatori inserito nella programmazione del Catania Summer Fest 2022, curato dalle Direzioni Turismo e Cultura del Comune e della nuova edizione della rassegna Sotto il Vulcano 2022, organizzata da Puntoeacapo e Sopra La Panca con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Fabri Fibra infiamma Catania

Venti anni di successi per Fabrizio Tarducci, in arte Fabri Fibra, che hanno segnato la carriera del rapper italiano, che al grido di “tutti con le mani su” non ha smesso di motivare la folla, che tra salti e balli ha cantato tutti i suoi brani. Il pubblico ha mostrato grande euforia per il brano ‘Propaganda’, cantato sul palco insieme al cantautore siciliano Colapesce. Tanti i brani in scaletta, tra i quali ‘Stelle’, ‘Propaganda’, ‘Pamplona’, ‘Applausi per Fibra’, ‘Cocaine’, ‘Fotografia’, ‘Stavo pensando a te , ‘Dalla A alla Z’.