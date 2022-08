Il Palermo si ferma a Torino

Il Torino supera il Palermo e va avanti in Coppa Italia, la squadra di Juric passa il turno grazie al 3-0 firmato Lukic, Radonjic e Pellegri. Il tecnico festeggia così il battesimo vittorioso, ma aspetta ancora i rinforzi dal mercato: il presidente Cairo è nel mirino della contestazione dei tifosi, ora c’è tempo fino al primo settembre per completare la rosa. Milinkovic-Savic vince il ballottaggio con Berisha, “In porta siamo a posto così” l’annuncio del dt Vagnati sulla situazione portieri. Juric riesce a recuperare Buongiorno, piazzato al centro della difesa con Djidji e Rodriguez, e l’unico acquisto a partire titolare è il fantasista Radonjic. Sanabria davanti, Seck sulla trequarti, Singo-Aina come esterni e in mezzo capitan Lukic con Ricci: questo è il miglior Toro che possa schierare il tecnico, ma la panchina è cortissima. Non ci sono Izzo, Verdi, Edera e Zaza, fuori dal progetto e con Juric che aspetta che vengano sostituiti con acquisti di spessore. I rosanero di Di Benedetto partono meglio, al 10′ Brunori mette paura ma è bravo Milinkovic-Savic con un colpo di reni a deviare in angolo. Nell’ultimo quarto d’ora arrivano i pericoli granata: un sinistro di Lukic è deviato in corner, Radonjic è protagonista di due spunti personali ma non trova la porta, un paio di cross tagliati di Aina non vengono sfruttati dai compagni. Come già accaduto nel primo tempo, anche ad inizio ripresa il Palermo prova a colpire ma Floriano va a sbattere contro Milinkovic-Savic. Poi Lukic sale sugli scudi: al 55′ firma l’1-0 con un sinistro rasoterra, poco dopo serve a Radonjic il pallone del raddoppio. Il tris nel finale è di Pellegri, subentrato a Sanabria: il Toro va avanti in coppa e al prossimo turno, in programma ad ottobre, troverà il Cittadella.