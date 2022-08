Il Catania comincia con un 6-0

Primo allenamento congiunto, al “Totuccio Carone” di Ragalna, per il nuovo Catania guidato da mister Ferraro: la partitella che ha concluso la sessione di lavoro con la Russo Sebastiano Calcio, neopromossa in Promozione, si è conclusa sul 6-0 dopo 80 minuti di gioco, suddivisi in due tempi da 40’.

Le reti:

4’ pt – La conclusione di Rizzo è deviata sotto porta da Sarao: 1-0;

22’ pt – Cross di Rizzo da destra, inserimento di Alessandro Russotto: 2-0;

29’ pt – Corner di Giovinco, colpo di testa di Sarao: 3-0;

37’ pt – Lodi trasforma il rigore concesso per un fallo ai danni di Alessandro Russotto: 4-0;

4’ st – Rapisarda mette in mezzo da sinistra, Sarao firma la sua tripletta: 5-0;

19’ st – Punizione dal limite di Palermo, palla sul palo e poi in rete: 6-0.

Catania (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Castellini, Ferrara, Chinnici (1’st Frisenna); Rizzo, Lodi (1’st Bani, aggregato), A.Russotto (1’st Di Grazia); De Luca (1’st Palermo), Sarao, Giovinco (1’st Forchignone). Allenatore: Ferraro. Lavoro differenziato per Pino e Andrea Russotto.