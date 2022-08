Il Cannizzaro nella rete italiana dello screening polmonare

Il tumore del polmone rappresenta la principale causa di morte per cancro in entrambi i sessi a livello mondiale. La diagnosi precoce del tumore del polmone è molto importante per ridurre il rischio di morte. Gli studi hanno confermato che lo screening con tac spirale a basso dosaggio può salvare la vita.

Da quest’anno in Italia parte un progetto pilota di screening polmonare gratuito, attivo in 18 centri italiani, tra cui l’Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania. Il progetto del ministero della Salute prevede una Rete italiana screening polmonare (Risp) e un programma di prevenzione e monitoraggio, coordinato dall’Istituto nzionale tumori di Milano, volto proprio alla diagnosi precoce del tumore al polmone e alla prevenzione di altre patologie legate al fumo, come bronchite cronica e malattie cardiovascolari.

L’Azienda Cannizzaro partecipa attraverso le unità operative complesse di Chirurgia toracica, diretta dal dott. Maurizio Nicolosi, e di Diagnostica per Immagini, diretta dal dott. Domenico Patanè, che, grazie alla casistica e all’esperienza maturate nel campo, collaborano ai fini dell’indagine e dell’eventuale terapia. Al programma Risp possono aderire soggetti tra 55 e 75 anni, forti fumatori, che consumino un pacchetto di sigarette al giorno da almeno 10 anni o che abbiano smesso da meno di 15 anni.

“Dopo la valutazione clinica da parte dello pneumologo – spiega Patanè – il paziente viene sottoposto a tac torace a bassa dose, grazie alla disponibilità di strumentazione avanzata con software di rielaborazione dedicati, che permette di evidenziare anche minimi noduli da sottoporre a biopsia o a monitoraggio più stretto con altra tac a bassa dose a distanza di tempo. Oltre a evidenziare eventuali neoplasie in tempo per essere utilmente trattate, ai pazienti saranno offerti possibili percorsi di abbandono del fumo”.

La selezione dei soggetti da reclutare è affidata in larga parte ai Medici di famiglia e ai Centri Antifumo. Per aderire al programma Risp si può contattare l’Azienda Cannizzaro al numero 0957263688 (segreteria telefonica attiva h24) o all’email [email protected] Altre informazioni sono disponibili sul sito www.programmarisp.it, sulla pagina www.aocannizzaro.it/screening-tumore-polmonare/ o al numero verde nazionale 800213601.