L’amministrazione comunale di Favignana, “considerando l’alto numero di visitatori e turisti che hanno scelto le isole Egadi per trascorrere le proprie vacanze e le già annunciate prenotazioni per il mese di settembre”, ha inviato una nota all’assessorato e al Dipartimento delle Infrastrutture della Regione siciliana per chiedere la proroga degli orari estivi degli aliscafi per tutte le tratte da e per le isole Egadi a Trapani e Marsala, fino al prossimo 30 settembre 2022.