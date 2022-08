PALERMO – Una donna di 46 anni è stata investita da un’auto questa mattina mentre attraversava la strada in via Belgio. L’automobilista si è fermato: in stato di choc è stato portato in ospedale. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale Villa Sofia. Pare sia in coma per il trauma cranico provocato dall’urto. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale della sezione Infortunistica.