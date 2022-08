De Luca presenta le liste per le politiche

«Così come già fatto per i simboli per le regionali, anche per le elezioni politiche siamo stati i primi a depositare le liste». Lo dice il leader di “Sud chiama Nord” Cateno De Luca. Questa mattina sono state depositate in Corte d’appello a Palermo le liste contrassegnate dal simbolo “Cateno De Luca Sindaco d’Italia – Sud chiama Nord” per i collegi uninominali e plurinominali della Regione Siciliana.

Questi i nomi dei candidati: Senato uninominali Sicilia 1: Antonella Panzeca, Tommaso Gargano, Marzia Maniscalco. Senato plurinominale: Dafne Musolino, Carmelo Satta, Annalisa Miano, Luigi Cino. Uninominali Sicilia 2: Cateno De Luca, Antonio Guastella, Dafne Musolino. Plurinominale 2: Cateno De Luca, Dafne Musolino, Giuseppe Lombardo. Camera Sicilia 1: Igor gelarda, Gianluca Calì, Ismaele La Vardera. Plurinominale 1: Salvatore Gerardi, Paola Monreale, Pio Siragusa, Giuseppina Coppola.

Collegi uninominali Sicilia 1 P02: Giampiero Modaffari, Roberto Battaglia, Daniele Mangiaracina. Lista plurinominale: Piero Bellanca, Jessica Fici, Salvatore Mazzullo Maria Dalli cardillo. Camera Sicilia 2: Valentina Costantino, Francesco gallo. Plurinominale: Valentina Costantino, Luciano Fumia, Francesca Draià. Uninominali Sicilia 2: Ludovico Balsamo, Orazio Santo Primavera. Plurinominale: Francesca Draià, Davide Vasta, Concetta Rapisarda, Antonio Danubio. Uninominali Sicilia 2 P03: Salvatore Canzoniere, Luigi Fiumara. Plurinominale Luigi Fiumara, Concetta Rapisarda, Paolo Monaca, Romina Miano.