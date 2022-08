Covid, in Sicilia tasso di positività al 10%

Sono 1.266 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia (ieri erano 2.042). A questi la Regione ne aggiunge 710 relativi a giorni precedenti. A fronte di 12.539 tamponi effettuati, il tasso scende dal 15 al 10%. L’Isola è settima in Italia per numero di contagi, al primo l’Emilia Romagna con 2.599. I guariti sono 3.108, i morti 18. Negli ospedali i ricoverati sono 967 (+14), dei quali 48 terapia intensiva (-3).

A livello provinciale si registrano a Catania 527 casi, a Palermo 443, a Messina 404, a Trapani 157, ad Agrigento 126, a Enna 99, a Siracusa 81, a Ragusa 71, a Caltanissetta 68.